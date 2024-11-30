جلسة بين الشناوي وإمام عاشور لتصفية الأجواء بعد الأزمة الأخيرة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد نجوم النادي الأهلي الكبار، بقيادة عمرو السولية ورامي ربيعة، لترتيب لقاء بين محمد الشناوي، قائد الفريق، وإمام عاشور، لاعب خط الوسط، من أجل تهدئة الأجواء بينهما.

يهدف اللقاء إلى أن يقدم إمام عاشور اعتذارًا لحارس مرمى الفريق.

جلسة بين الشناوي وعاشور

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وكان إمام عاشور قد أبدى اعتراضًا غير لائق على استبعاده من المشاركة في مباراة استاد أبيدجان الثلاثاء الماضي، في مستهل منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت على استاد القاهرة، وانتهت بفوز الأهلي 4-2، وبعد الواقعة، اعتذر اللاعب عبر صفحته على إنستجرام.

وتصاعدت الأزمة بين إمام عاشور والشناوي بعد غضب اللاعب من عدم مشاركته في اللقاء، سواء كأساسي أو بديل.

وفي ظل ذلك، تدخل الشناوي مطالبًا عاشور بعدم تصعيد الأمور، مما أدى إلى زيادة التوتر بين الطرفين.

وفي إطار رد فعل النادي، قررت إدارة الأهلي فرض غرامة مالية قدرها مليون جنيه على إمام عاشور، بسبب تصرفاته غير اللائقة عقب مباراة استاد أبيدجان.

 

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