ندوة ضمن مبادرة بداية جديدة تحت عنوان "الشمول المالي والخدمات الرقمية" بجامعة أسوان

التقي اليوم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بوفد البنك الاهلي المصري والذي يضم المحاسب ياسر حمادة مدير عام فرع البنك بأسوان، والمحاسبة ساندي عوض مدير فرع الجامعة بصحاري وعضوية كلا من مايكل مجدي ومي أحمد لبحث آليات إقامة ندوات تدريبية عن الشمول المالي ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريه.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان، نعمل علي استمرار فاعليات مبادرة بداية جديدة بالجامعة في كافة الأنشطة الطلابية والفاعليات لزيادة الوعي لدى الطلاب وخاصة في مجال الشمول المالي والتحول الرقمي الذي أصبح عنوان للتعامل المادي والخدمات البنكية في ظل الجمهورية الجديدة.

مشيرا بإنه تم إقامة ندوة للطلاب علي هامش اللقاء والتي كانت تحت عنوان" الشمول المالي والخدمات الرقمية "والتي ألقاها مدير فرع البنك الاهلي بأسوان لتعريف الطلاب والحضور بحزمة من المنتجات البنكية والرقمية التي تخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي بما يخدم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر وأصحاب الأفكار والمشروعات الاستثمارية الصغيرة للخريجين وطلاب الجامعة.