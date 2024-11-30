تأكيدًا لما نشرته الفجر... وزير السياحة والآثار يكلف أمين صندوق جديد للوزارة

أخبار مصر
بوابة الفجر

أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار قرارًا بتكليف أحمد حسن محمد إسماعيل للقيام بأعمال أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار لمدة 6 أشهر لحين شغل الوظيفة بإحدى الطرق المقررة قانونًا، وتنفرد الفجر بنشر القرار الصادر بذلك.

تأكيدًا لما نشرته الفجر... وزير السياحة والآثار يكلف أمين صندوق جديد للوزارة 

وفي نفس القرار كلف الوزير شريف فتحي وزير السياحة والآثار، طارق سيد عيد أحمد بتسيير أعمال المشرف على مكتب وزير السياحة والآثار للشئون المالية والإدارية والقانونية لمدة 6 أشهر لحين صدور قرار وزاري في هذا الشأن أيهما أقرب.

قرار الوزير 

وتأتي تلك التغييرات في إطار الحركة الكبرى التي تشهدها وزارة السياحة والآثار لإعادة هيكلة العاملين بها في شتى فروعها. 

وكانت الفجر قد انفردت بنشر خبر تعيين أمن عام صندوق جديد يوم الأربعاء 27 نوفمبر، حيث أكدت مصادر لها داخل أروقة وزارة السياحة عن إقالة رئيس صندوق دعم السياحة والآثار نادر الشاعر، وأفاد المصدر وأكد أنه تم تكليف أحمد حسن بمهام الصندوق وهو كان يتولى قبل ذلك منصب المشرف المالي والإداري والقانوني على مكتب وزير السياحة والآثار 

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