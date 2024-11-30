آخر موعد للشراء.. كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024 مشروع سكن لكل المصريين

"سكن لكل المصريين 5".. آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان 2024

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تمديد مهلة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024. وأوضحت أن هذا التمديد جاء لتعويض المواطنين عن فترة التوقف المؤقت لبيع الكراسات بمكاتب البريد المميكنة، لضمان تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون أي عوائق.

وأضافت أن بيع كراسات شروط المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" سيتوقف مؤقتًا في الفترة من السبت 30 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، على أن يتم استئناف بيع الكراسات ابتداءً من يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024.

وأكدت أن المبادرة شهدت إقبالًا واسعًا من المواطنين، حيث تم بيع 220،740 كراسة شروط وسدد 42،757 مواطنًا مقدم جدية الحجز في غضون ثلاثة أيام فقط من الإعلان.

وأشارت إلى أن الكراسات متوفرة بكميات كبيرة ويتم طباعة المزيد دوريًا لضمان توافرها في 400 مكتب بريد مميكن. كما نصحت المواطنين بعدم التكدس أمام مكاتب البريد للحصول على الكراسة، إذ أن نظام الأولويات المعتمد من الصندوق يضمن عدالة التوزيع ولا يربطها بتاريخ الشراء.





شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

- التقديم عبر نظام التمويل العقاري بفائدة سنوية 8 بالمائة لمحدودي الدخل و12 بالمائة لمتوسطي الدخل

- مقدم الحجز يبدأ من 20 بالمائة من إجمالي سعر الوحدة مع تقسيط يصل إلى 20 عامًا

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد عن 50 عامًا لمحدودي الدخل أو سن المعاش لمتوسطي الدخل

- لا يسمح بشراء الوحدات نقدًا ويقتصر السداد على نظام التمويل العقاري

الأوراق المطلوبة للتقديم

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته وشهادات ميلاد الأبناء

- القيد العائلي المميكن وقسيمة الزواج المميكنة

- إيصال مرافق حديث وعقد إيجار الوحدة الحالية

- إيصال سداد مقدم الحجز وصورة إيصال كراسة الشروط

- استكمال استمارة الحجز مع تحديد المدينة المطلوبة





خطوات التقديم عبر الإنترنت

- زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

- اختيار خدمة حجز الوحدات

- إدخال البيانات الشخصية ورفع صورة بطاقة الرقم القومي

- اختيار المدينة المراد الحجز بها وتحديد الدور المفضل

- الضغط على إنهاء لتأكيد الطلب



