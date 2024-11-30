آس تكشف موقف ريال مدريد من جوائز ذا بيست

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

أعلنت صحيفة "آس" الإسبانية عن موقف إدارة نادي ريال مدريد تجاه  جوائز ذا بيست لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 والتي أعلن عن مرشحيها في الأيام القليلة الماضي.

موقف إدارة ريال مدريد تجاه جوائز ذا بيست

ويتواجد من سته لاعبين من ريال مدريد بقائمة المرشحين وهم جود بيلينجهام، داني كارفاخال، توني كروس، كيليان مبابي، فيدي فالفيردي وفينيسيوس جونيور.

وكشف التقرير أن نادي ريال مدريد أكثر تفاؤلًا بجوائز ذا بيست عن الكرة الذهبية التي لا يزال الجميع يشعر فيها بالصدمة الكبيرة لذلك لم يحضر احد منهم الحفل.
وعبرو بأن جوائز ذا بيست شعورها أكثر انصافًا من الكرة الذهبية بسبب معايير التصويت، لأن الأخيرة تعتمد على تصويت الصحفيين.

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بينما ذا بيست هناك 4 مراحل تحدد الفائز، هناك تصويت جماهيري ويتم التصويت من خلال موقع "فيفا" الرسمي حتى 10 ديسمبر، كذلك اختيارات قادة المنتخبات الوطنية بجانب المدربين وأخيرًا الصحفيين المتخصصين بنسبة متساوية 25%.

ويأمل نادي ريال مدريد أن تكون تلك الجائزة بمثابة الاعتذار للجناح، فينسيوس جونيور بعد خسارته الكرة الذهبية التي تم انتقاد معاييرها من قِبل فلورنتينو بيريز رئيس الفريق أمام الجمعية العمومية للنادي.

إدارة ريال مدريد آس الإسبانية الدوري الاسباني

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