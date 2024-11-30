أبو علي وعاشور على رأس غيابات الأهلي أمام البنك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

سيغيب عن فريق الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر عدد من اللاعبين في المباراة القادمة ضد البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري.

أبو علي وعاشور على رأس غيابات الأهلي

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إمام عاشور يرفض الغياب عن مباراة الأهلي ضد البنك في الدوري

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يشمل الغيابات كل من وسام أبو علي، أشرف داري، كريم فؤاد، علي معلول، محمد هاني، ومحمد عبد الله بسبب الإصابات، بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر الذي سيغيب للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث، وإمام عاشور نتيجة عقوبة الإيقاف.

وتقام المباراة غدًا الأحد في تمام الخامسة مساءً على ستاد السلام، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري، بعد أن حقق الأهلي فوزًا كبيرًا في مباراته السابقة بدوري أبطال إفريقيا على ملعب أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2.

 

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