محافظ الإسكندرية يفتتح سوقا جديدة للمزارعين بنطاق حي شرق

افتتح اليوم السبت الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية سوق جديد من أسواق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بنطاق حي شرق سموحة خلف محطة قطار سيدي جابر ( موقف السوبر جيت القديم).

وأكد محافظ الإسكندرية أن بعد ما شهده سوق اليوم الواحد من استحسان وإقبال من المواطنين تم التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية على تنظيم وإقامة سوق اليوم الواحد على مدار أيام الاسبوع في العديد من الاحياء.

كما أوضح محافظ الإسكندرية بأن تجربة أسواق اليوم الواحد هي الأولى من نوعها في الإسكندرية، لتوفير المنتجات الزراعية مباشرة من الأرض للمستهلك؛ حيث يضم السوق ٣٠ منفذ لبيع السلع الأساسية من زيت وسكر وأرز ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات وبنسب خصم ٢٠%.

وفي الإطار ذاته صرح محافظ الإسكندرية إنه سيقام سوق اليوم الواحد بنطاق حي شرق خلف محطة قطار سيدي جابر اسبوعيا يومي السبت والأحد، وسيقام بنطاق حي الجمرك يوم الإثنين خلف الجندي المجهول أمام جامة سنجور، وبنطاق حي غرب يوم الثلاثاء في شارع الإسناوي - الورديان والبيهقي، ويوم الأربعاء بنطاق حي منتزة ثان بالمندرة، والخميس بنطاق حي منتزة أول بشارع محمد نجيب بجوار كمال سعد، هذا بالإضافة إلى استمرار سوق محطة الرمل خلف سينما أمير نطاق حي وسط يوم الخميس.

ومن المقرر إقامته هذه الأسواق على نطاق الأحياء وفي الأماكن المحددة بشكل أسبوعي، كما ثمن التعاون المثمر بين جميع الجهات المشاركة لاستمرار نجاح سوق اليوم الواحد.

جاء ذلك بحضور ؛ المهندسة جيهان مسعود سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية، والمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية.

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