محافظ الإسكندرية يفتتح سوق جديد للمزارعين بنطاق حي شرق

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محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية برفقة المواطنين

 

 

 

افتتح اليوم الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، سوقًا جديدًا من أسواق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بنطاق حي شرق سموحة، خلف محطة قطار سيدي جابر "موقف السوبر جيت القديم"

وجاء ذلك بحضور  المهندسة جيهان مسعود، السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية، والمهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية

ورصدت الفجر جولة محافظ الإسكندرية في سوق اليوم الواحد وخلال جولته، تفقد أراء المواطنين ومدى أقبالهم على السلع المباعة ومدى رضائهم أيضا على أسعار المنتجات وملاحظتهم خلال اليوم.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة جاءت بعد النجاح الكبير الذي حققته تجربة أسواق اليوم الواحد والإقبال الكبير من المواطنين. وتم التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإطلاق هذه الأسواق بشكل دوري في مختلف أحياء المحافظة طوال أيام الأسبوع.

وأوضح المحافظ أن هذه التجربة تُعد الأولى من نوعها في الإسكندرية، وتهدف إلى توفير المنتجات الزراعية مباشرة من المزارعين إلى المستهلكين بأسعار مخفضة. ويضم السوق 30 منفذًا لبيع السلع الأساسية، بما في ذلك الزيت، السكر، الأرز، منتجات الألبان، اللحوم، الدواجن، الأسماك، والخضروات، مع خصومات تصل إلى 20%.

 وجاءت  كلمة المحافظ لإعلاميين وصحفيين الإسكندرية اليوم السبت بعد جولته التفقدية من داخل سوق اليوم الواحد المتنقل،  معلنًا أن سوق اليوم الواحد بحي شرق خلف محطة سيدي جابر سيقام أسبوعيًا يومي السبت والأحد، بينما سيكون سوق حي الجمرك يوم الإثنين خلف الجندي المجهول أمام جامعة سنجور، وسوق حي غرب يوم الثلاثاء في شارع الإسناوي بالورديان والبيهقي، أما يوم الأربعاء، فسيقام السوق بنطاق حي منتزه ثانٍ بالمندرة، ويوم الخميس بنطاق حي منتزه أول بشارع محمد نجيب بجوار كمال سعد، مع استمرار سوق محطة الرمل خلف سينما أمير بنطاق حي وسط يوم الخميس أيضًا.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الأسواق ستُقام بانتظام في الأماكن المحددة، مُشيدًا بالتعاون المثمر بين الجهات المعنية لضمان استمرارية نجاحها وتحقيق الهدف منها.

 

 

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