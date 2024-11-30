سقوط 4 متهمين بسرقة الهواتف في قصر النيل

ألقت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص بتهمة خطف هواتف المواطنين في منطقة قصر النيل.

وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن قيام 4 أشخاص بخطف هواتف المواطنين بدائرة قسم قصر النيل باستخدام دراجة نارية، وشكلت أجهزة المباحث فريق لضبط المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط 4 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم 3 هواتف محمولة مجهولين المصدر، والدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الوقائع.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات وقائع سرقة.