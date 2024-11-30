سقوط 4 متهمين بسرقة الهواتف في قصر النيل

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية  من ضبط 4 أشخاص بتهمة خطف هواتف المواطنين في منطقة قصر النيل.

وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن قيام 4 أشخاص بخطف هواتف المواطنين بدائرة قسم قصر النيل باستخدام دراجة نارية، وشكلت أجهزة المباحث فريق لضبط المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط 4 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم 3 هواتف محمولة مجهولين المصدر، والدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الوقائع.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات وقائع سرقة.

سرقة هواتف قصر النيل تشكيل عصابي

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