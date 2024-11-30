إنطلاق النسخة السادسة من مؤتمر "مستقبل التمويل" بالقاهرة 7 ديسمبرالمقبل

تنطلق الدورة السادسة من المؤتمر السنوي " مستقبل التمويل " في القاهرة يوم 7 ديسمبر المقبل، وتهدف دورة العام الحالي من المؤتمر إلي تمكين المهنيين والعاملين في القطاع المالي من تعزيز مهارات التعلم والتواصل واستكشاف آفاق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية وسط تحديات اقتصادية كبيرة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للجمعية وممثلين عنها.

وقال مينا نصيف، رئيس قطاع الشراكات والرؤى الإستراتيجية في الشركة المنظمة، إن المؤتمر سيجمع أكثر من 700 خبير مالي من مختلف دول العالم و40 متحدثا من الخبراء الماليين والمصرفيين لمناقشة 10 موضوعات تشغل أذهان جميع العاملين بالقطاعين المالي والبنكي داخل مختلف الشركات والمؤسسات حول العالم.

وأوضح نصيف أن الحدث سيحضره أيضا ممثلين عن بنوك حكومية وخاصة ومؤسسات استثمار ومقدمو خدمات مالية، مع مشاركة خاصة لأول مرة من كيانات سعودية متخصصة بالمجال، لافتا إلي أن القطاع المصرفي والمالي عالميا ومحليا يشهد تطورات متسارعة تستوجب أهمية التطوير المستمر لتحسين القدرات والكفاءات المالية، والمرونة في التعامل مع تحديات السوق.

وأضاف أن المؤتمر سيتضمن مجموعة متنوعة من الجلسات النقاشية تتعلق بإدارة المخاطر المالية وسط المتغيرات الاقتصادية الراهنة للدول الناشئة، واستعراض الفرص والتحديات في قطاع المعاملات المالية العابرة للحدود، وتمكين المهنيين الماليين بأدوات التكنولوجيا المالية، والدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المالية غير المصرفية في دعم نمو الاقتصاد المحلي، كما سيشهد كذلك تنظيم ورش عمل متخصصة لتزويد المهنيين الماليين بأحدث المفاهيم الجديدة علي الساحة العالمية.

يشار إلي أن دورة العام الماضي من مؤتمر " مستقبل التمويل " في القاهرة شهدت مشاركة ألف متخصص وخبير في قطاع الشئون المالية والاستثمار.