حكم رادع لتشكيل عصابي تخصص في جرائم التزوير بالقاهرة

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

عاقبت جنايات القاهرة،  5 متهمين كونوا تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتوكيلات، بالسجن المشدد 7 سنوات، بمنطقة عين شمس 

 

بدأت احداث القضية عندما تلقي قسم شرطة عين شمس، معلومات تفيد قيام متهمين بتزوير التوكيلات والمحررات الرسمية، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلي المتهمين.

 

وبإعداد الأكمنة اللأزمة ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على 5 متهمين في التزوير وتبين ارتكابهم 9 وقائع تزوير لتأشيرات  سفر ورخص إصدار السيارات وبطاقات وشهادات ميلاد.

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم على أجهزة، وأدوات تستخدم في التزوير وعدد من الشهادات والمستندات المزورة والمعدة للتزوير وعدد من الأصول، ومصدرات لجهات حكومية و6 هواتف محمولة ومحفظتين إلكترونية بها مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

جنايات القاهرة تشكيل عصابي تزوير المشدد 7 سنوات

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