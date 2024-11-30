وفاة مدير عام نادي طامية الرياضي بالفيوم

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وفاة مدير عام نادي
وفاة مدير عام نادي طامية الرياضي بالفيوم

أعلن نادي مركز شباب طامية احد انديه دوري القسم الثاني ممتاز ب بمحافظة الفيوم، وفاة محمد امبابي، مدير عام النادي عن عمر 55 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

فيما عمت حالة من الحزن مسقط رأس الراحل في مركز طامية بمحافظة الفيوم، بعد إعلان نبأ وفاته.

ونعى مركز شباب طامية، محمد امبابي مدير عام النادي، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وكتبت الصفحة الرسمية لمركز الشباب على فيس بوك.. لا حول ولا قوه إلا بالله كابتن "محمد امبابي " مدير عام النادي في ذمة الله.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

وسادت حالة من الصدمة بين مسئولي النادي والجهاز الفني، ولاعبي الفريق وجميع العاملين بالنادي بعد عملهم بالخبر، وذلك بعد إصابته بمرض السرطان منذ شهرين حيث فاجأه المرض فجأة وتوفي بعد شهرين من إصابته،

وشيع العشرات من أهالي مدينة طاميه في محافظة الفيوم، جثمان محمد امبابي في جنازة مهيبة بعد أداء صلاة الجنازة عليه من مسجد النور المحمدي.

وتحوّلت صفحات زملاء وأقارب وأصدقاء  الراحل إلى دفتر عزاء، حيث نعاه زملائه بكلمات مؤثرة داعين له بالرحمة والمغفرة ولسرته بالصبر والسلوان. 

 

 

 

 

 

 

 

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