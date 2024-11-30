الصادرات المصرية للجابون تسجل 19.3 مليون دولار خلال أول 9 شهور من 2024

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن حجم الصادرات المصرية إلى الجابون بلغت 19.3 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 25 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وأضاف “الجهاز” خلال بيان صحفي، أن حجم الواردات المصرية من الجابون بلغت 650 ألف دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 188 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

وأشار “الجهاز”، إلى أن بلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر والجابون 19.950مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 25.188 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

وتمثلت اهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الجابون خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 كلا من

1. احجار واسمنت بقيمة 8.1 مليون دولار.

2. زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 2.3 مليون دولار.

3. خلاصات للدباغة والصباغة واصباغ بقيمة 1.2 مليون دولار.

4. محضرات حبوب ( مكرونة ومقرمشات) بقيمة 1.0 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من الجابون خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024

1. خشب ومصنوعاته وفحم خشبى بقيمة 638 ألف دولار.

2. مشروبات سوائل كحولية وخل بقيمة 4 آلاف دولار.

3. آلات وأجهزة كهربائية وآلية واجزاؤها بقيمة 5 آلاف دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الجابونية في مصر 100 ألف دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 1.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2021/2022.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالجابون 625 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 404 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الجابونيين العاملين في مصر 13 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 18 الف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.

كان قد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم نظيره الجابوني الجنرال بريس أوليجي نـجيما بقصر الاتحادية وتاتى هذه الزيارة بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والجابون في مختلف المجالات، وبحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار المتبادل وزيادة معدلات التبادل التجاري، فضلًا عن دفع التواصل بين الشركات بالبلدين وتنشيط تبادل زيارات رجال الأعمال ومسئولي كبرى الشركات لا سيما في المجالات التي تمثل أولوية للجانبين كالزراعة والصحة والصناعة والبنية التحتية والإنشاءات والطاقة، وغيرها، وتزامنًا مع هذه الزيارة اصدر