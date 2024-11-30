خلاف مالي يقود شاب لخطف أخر وإكراهه على توقيع إيصالات بالسلام.. والنيابة تحقق

حوادث
خطف
خطف


قررت نيابة السلام حبس المتهم بالنصب على أحد المواطنين وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة في السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، يفيد بتضرره من عامل، مقيم بدائرة القسم؛ لقيامه بإعطائه مبلغ مالي نظير شراء شقه له، ولدى مطالبته باستلام الشقة عدة مرات قام بمماطلته، فقام بالتوجه لمحل سكنه، فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها المشكو في حقه بإكراه المجنى عليه بتوقيع عدد من إيصالات الأمانة، وكذا إقرار يفيد بأنه ليس له مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبحوزته الإيصالات والإقرار المشار إليهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث الفجر التحقيقات السلام النيابة تحقق النصب إيصالات الأمانة بمديرية أمن القاهرة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × الاتفاق بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × الاتفاق Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر مجانا.. مباراة الاتحاد 🇸🇦 و🇸🇦 الاتفاق | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في دوري روشن السعودي 2024