الهلال الأحمر المصري والسفارة اليابانية بالقاهرة يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات الأسطول اللوجستي

أخبار مصر
جانب من فاعليات توقيع
جانب من فاعليات توقيع بروتوكول التعاون

 

وقع الهلال الأحمر المصري والسفارة اليابانية بالقاهرة بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات الأسطول اللوجستي للهلال الأحمر المصري، وذلك في إطار منحة المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية وأمن الإنسان (KUSANONE).

وقع عن الطرف الأول الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، وعن الطرف الثاني  السفير  إيواي فوميو سفير اليابان بمصر،  وذلك بحضور الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة المركز العام للهلال الأحمر المصرى، والدكتور أيمن السعيد، رئيس مجلس إدارة فرع الغربية وعضو مجلس إدارة المركز العام للهلال الأحمر المصرى، وأعضاء من بعثة سفارة اليابان بالقاهرة.

وأعربت دكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري عن تقديرها  لدعم برنامج التعاون الإنمائي الياباني المصري وللشعب الياباني على هذه المساهمة القيمة، والتي تأتي في وقتٍ حاسم لدعم أعمال الجمعية الإنسانية، تعزيزًا لجهود  الهلال الأحمر المصري في الاستجابة للتحديات المتصاعدة التي تشهدها  المجتمعات الإنسانية.

ومن جانبه أعرب السفير إيواي فوميو سفير اليابان بمصر عن الاحترام  والتقدير العميق من اليابان تجاه الهلال الأحمر المصري لما يقوم به من دورٍ حيوي وهام في تقديم الدعم الانسانى بشكل عام خاصة لغزة.

هذا ويهدف التعاون الموقع إلى تعزيز  بيئة الرعاية الصحية والبنية الأساسية للمستودعات الطبية على مستوى 12 محافظة من خلال دعم قدرات أسطول النقل الخاص بالجمعية من خلال شراء من ٣ إلى ٤ شاحنات نقل جديدة، وذلك لتعزيز القدرة على نقل الإمدادات الطبية والإغاثية بشكل أسرع بين المقرات المختلفة وأماكن تقديم الخدمات.

الجدير بالذكر أن برنامج المساعدة لمشاريع الأمن البشري على مستوى القاعدة "KUSANONE" بدأ في مصر عام 1994، ويقوم بدعم المشاريع الصغيرة التي تعود بالنفع المباشر على المستوى الشعبي، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان النامية.

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الهلال الأحمر المصري الدكتور عادل العدوى وزير الصحة الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوي العام للهلال الأحمر المصري سفارة اليابان بالقاهرة يوقعان بروتوكول تعاون

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