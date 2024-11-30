تشابي ألونسو يُعلن تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة يونيون برلين في الدوري الألماني

أعلن الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، استعدادا لمواجهة يونيون برلين، في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني الممتاز.

شيك يقود تشكيل باير ليفركوزن أمام يونيون برلين في البوندسليجا

ومن المقرر أن تقام المواجهة، في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت مصر وفلسطين، على أرضية ملعب ان دير التن فورنتستري، تحت صافرة الحكم كريستيان دينجيرت.

وجاء تشكيل باير ليفركوزن كالتالي:

حراسة المرمى: هراديكي.

خط الدفاع: هينكابي - تاه - تاسوايا - آثر.

خط الوسط: شاكا - جارسيا - أندريخ.

خط الهجوم: جريمالدو - فؤيميونج - شيك.

ويحتل ليفركوزن المركز الرابع في ترتيب جدول البوندسليجا برصيد 20 نقطة، بينما يأتي يونيون برلين في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.