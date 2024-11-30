جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية الرقة بمركز العياط

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

فى إطار مشاركاتها ضمن مبادرة  "بداية" التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتنمية البشرية وبناء الإنسان، أطلقت جامعة القاهرة برعاية د. محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف د. غادة عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة تنموية شاملة إلى قرية الرقة الغربية بمركز العياط بمحافظة الجيزة.

ضمت القافلة كوادر متميزة في تخصصات طب قصر العيني وطب الاسنان والطب البيطري والتمريض والخدمات التوعوية والتنموية وفريق الوعي البيئي وبيت التطوع بالجامعة.

وصرح د. محمد سامى عبد الصادق 
بأن القافلة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة ومشاركتها الفعالة في المبادرات الرئاسية، وقد قدمت خدمات طبية وبيطرية وتوعوية بالمجان لأكثر من 1385 مواطنا ما بين خدمة طبية مقدمه لما يقرب من 750 فردا، وشملت الحقيبة التوعوية برعايتها ما يقرب من 600 فرد من أهالي قرية الرقة الغربية من المترددين الوحدة الصحية.

وأضاف رئيس الجامعة أن القافلة شملت تشخيص الحالات المرضية وتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وتقديم العلاج بالمجان وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة لاستكمال العلاج.

وقال د. محمد سامى عبد الصادق إن القافلة في جانبها الطبي ضمت تخصصات الرمد والباطنة والعظام والأنف والاذن والحنجرة  وأطفال والجلدية والمسالك البولية، كما ضمت عناصر مميزة من فرق التمريض والأسنان والعلاج الطبيعي. كما نظمت القافلة ندوات توعوية حول الهجرة غير الشرعية، والاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب ورش عمل لتبسيط العلوم، وتعزيز انماط الاستهلاك الصديقة للبيئة.

ومن جانبها أوضحت د. غادة عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة تأتى فى إطار الدور المجتمعى للجامعة، ودعم المبادرات الرئاسية، وبالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي ومحافظة الجيزة، ومؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وقد ضمت نخبة من أساتذة كليات طب الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي وطب قصر العيني، والطفولة المبكرة.

وأشارت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع إلى استفادة ما يقرب من 35 مزارعا من الارشاد الزراعي، كما تم تنفيذ ورش عمل وأنشطة للطفولة والأمومة استفاد منها ما يقرب من 85 فردا ما بين أطفال وفتيات وسيدات القرية وذلك بمشاركة من اعضاء هيئة تدريس مختصين بكلية التربية للطفولة المبكرة. كما قام فريق الوعي البيئى بعقد ورش عمل صغيرة  لتبسيط العلوم لصغار السن وتعزيز انماط الاستهلاك الصديقة للبيئة، حيث استفاد من هذه الخدمة ما يزيد على ٨٥ طفلا.

كذلك شارك فريق بيت التطوع بالجامعة فى فاعليات القافلة الشاملة من خلال البرامج الخاصة بالتوعية من مخاطر الإدمان والتعاطي، واستفاد منها ما يقرب 350 فردا ما بين صغار السن والشباب من الجنسين.

الكشف الطبي المبادرات الرئاسية جامعة القاهرة مستشفيات الجامعة محمد سامي عبد الصادق محافظة الجيزة دعم المبادرات الرئاسية

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي ومحافظ السويس ورئيس جامعةالسويس يفتتحو عددًا من المشروعات التعليمية

وزير التعليم العالي يشهد ورشة عمل لمناقشة آليات تطبيق السنة التأسيسية

عاشور: مصر تحصل على العضوية الكاملة بشبكة أكاديميات العلوم الإفريقية (NASAC)

"تعزيز الهوية الوطنية ودعم منظومة القيم والأخلاق".. ندوة ببنات عين شمس

ندوة "مستقبل الصحافة فى ظل التحديات التكنولوجية " بإعلام عين شمس

جامعة حلوان تعلن أسماء رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الكليات

عبد الصادق يستعرض أهم الملفات التي تم التعامل معها منذ تولي رئاسة جامعة القاهرة

التعليم العالي: الدكتور ممدوح معوض رئيسًا للمركز القومي للبحوث
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × الاتفاق بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × الاتفاق Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر مجانا.. مباراة الاتحاد 🇸🇦 و🇸🇦 الاتفاق | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في دوري روشن السعودي 2024