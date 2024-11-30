جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية الرقة بمركز العياط

فى إطار مشاركاتها ضمن مبادرة "بداية" التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتنمية البشرية وبناء الإنسان، أطلقت جامعة القاهرة برعاية د. محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف د. غادة عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة تنموية شاملة إلى قرية الرقة الغربية بمركز العياط بمحافظة الجيزة.

ضمت القافلة كوادر متميزة في تخصصات طب قصر العيني وطب الاسنان والطب البيطري والتمريض والخدمات التوعوية والتنموية وفريق الوعي البيئي وبيت التطوع بالجامعة.



وصرح د. محمد سامى عبد الصادق

بأن القافلة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة ومشاركتها الفعالة في المبادرات الرئاسية، وقد قدمت خدمات طبية وبيطرية وتوعوية بالمجان لأكثر من 1385 مواطنا ما بين خدمة طبية مقدمه لما يقرب من 750 فردا، وشملت الحقيبة التوعوية برعايتها ما يقرب من 600 فرد من أهالي قرية الرقة الغربية من المترددين الوحدة الصحية.

وأضاف رئيس الجامعة أن القافلة شملت تشخيص الحالات المرضية وتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وتقديم العلاج بالمجان وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة لاستكمال العلاج.

وقال د. محمد سامى عبد الصادق إن القافلة في جانبها الطبي ضمت تخصصات الرمد والباطنة والعظام والأنف والاذن والحنجرة وأطفال والجلدية والمسالك البولية، كما ضمت عناصر مميزة من فرق التمريض والأسنان والعلاج الطبيعي. كما نظمت القافلة ندوات توعوية حول الهجرة غير الشرعية، والاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب ورش عمل لتبسيط العلوم، وتعزيز انماط الاستهلاك الصديقة للبيئة.

ومن جانبها أوضحت د. غادة عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة تأتى فى إطار الدور المجتمعى للجامعة، ودعم المبادرات الرئاسية، وبالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي ومحافظة الجيزة، ومؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وقد ضمت نخبة من أساتذة كليات طب الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي وطب قصر العيني، والطفولة المبكرة.

وأشارت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع إلى استفادة ما يقرب من 35 مزارعا من الارشاد الزراعي، كما تم تنفيذ ورش عمل وأنشطة للطفولة والأمومة استفاد منها ما يقرب من 85 فردا ما بين أطفال وفتيات وسيدات القرية وذلك بمشاركة من اعضاء هيئة تدريس مختصين بكلية التربية للطفولة المبكرة. كما قام فريق الوعي البيئى بعقد ورش عمل صغيرة لتبسيط العلوم لصغار السن وتعزيز انماط الاستهلاك الصديقة للبيئة، حيث استفاد من هذه الخدمة ما يزيد على ٨٥ طفلا.

كذلك شارك فريق بيت التطوع بالجامعة فى فاعليات القافلة الشاملة من خلال البرامج الخاصة بالتوعية من مخاطر الإدمان والتعاطي، واستفاد منها ما يقرب 350 فردا ما بين صغار السن والشباب من الجنسين.