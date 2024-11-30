الخميس.. “الصحفيين” تنظّم ندوة بعنوان "المقابر التاريخية والمخاطر التي تهدد الآثار والتراث"

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة بعنوان "المقابر التاريخية.. المخاطر التي تهدد الآثار والتراث".

يتحدث خلال الندوة الدكتور محمد حمزة الحداد خبير الآثار والتراث ومساعد رئيس جامعة القاهرة سابقًا، والدكتور حجاجي إبراهيم أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية، ورئيس أقسام الآثار بجامعة طنطا سابقًا، والدكتور أحمد سلامة مدير إدارة حماية التراث الطبيعي بجهاز شؤون البيئة، وأحمد دسوقي كبير باحثين في الآثار، ومدير الشؤون الفنية بالمتاحف التاريخية سابقًا.

ويدير الندوة الكاتب الصحفي علي القماش، وذلك يوم الخميس 5 ديسمبر الساعة السادسة مساءً، بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بالنقابة.