نقيب المحامين ينهي أزمة محامي جنوب الشرقية بالتصالح

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

في لفتة طيبة من عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، للحفاظ على روح الألفة والترابط بين أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، وإنهاء كافة أنواع النزاع والخصام في أوساط المحامين.

نجح نقيب المحامين في إنهاء الأزمة الواقعة بين أربعة من محامي الشرقية، والأستاذ عادل عفيفي، بالتصالح بينهم.

وسعى النقيب العام جاهدًا على مدار يومين متتاليين، في التوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع وعقد جلسة صلح بينهما بعد أن تطورت الأزمة ووصلت إلى أروقة المحاكم.

حضر مع نقيب المحامين، الأساتذة؛ سعيد عبد الخالق، ومحمد الكسار، وكلاء النقابة، والأساتذة؛ ناصر العمري، والسيد جابر مكي، ومحمود تفاحة، أعضاء مجلس النقابة العامة.

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اتحاد المحامين العرب أعضاء الجمعية العمومية أطراف النزاع الجمعية العمومية للمحامين النقيب العام النقابة المحامين العرب عبد الحليم علام نقيب المحامين

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