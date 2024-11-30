ندوة بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس تناقش الاحتباس الحراري وتغير المناخ

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء


في إطار حرص جامعة عين شمس على نشر الوعي بمنظومة التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها المتوافقة مع رؤية مصر 2030، نظم مركز التميز للاستدامة بالجامعة ندوة توعوية بكلية طب الأسنان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور كريم البطوطي، عميد الكلية، وإشراف الأستاذة الدكتورة ولاء محمد حامد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر في الندوة الدكتورة زينب محمود هندي، نائب مدير مركز التميز للاستدامة، وبحضور مجموعة من الموظفين.

ناقشت الندوة قضايا هامة مثل الاحتباس الحراري، تغير المناخ، وأهمية قياس البصمة المائية والبصمة الكربونية. كما تم التركيز على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه لتحسين الكفاءة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

وقد شهدت الندوة نقاشات وحوارات بناءة مع الحضور، حيث تم توضيح أهمية دور الأفراد في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وانعكاس ذلك إيجابيا على البيئة.

انبعاثات الغازات الدفيئة ترشيد استهلاك الطاقة كلية طب الأسنان نائب رئيس الجامعة رؤية مصر 2030 جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس

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