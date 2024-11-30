تفاصيل افتتاح محافظة الإسكندرية بسوق اليوم الواحد

افتتح اليوم الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أولى فعاليات سلسلة أسواق اليوم الواحد بمنطقة سيدي جابر، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية تخفيفًا للأعباء الاقتصادية.

ورافق المحافظ في الجولة كل من المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من قيادات مديرية التموين بالمحافظة.

وضم السوق، المقام خلف محطة قطار سيدي جابر، مجموعة واسعة من السلع الغذائية التي تشمل اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، الأسماك، منتجات الألبان، والزيوت، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه والتوابل وأكد المنظمون أن الأسعار المخفضة بالسوق تتراوح بين 15% و30% مقارنة بالأسواق التقليدية، مع الحفاظ على جودة السلع المعروضة.

وأثناء جولته داخل السوق، أشاد المحافظ بتنظيم الفعاليات والإجراءات المتخذة لتوفير بيئة آمنة وخدمات متكاملة للمواطنين، منها وجود فريق طبي للكشف المجاني وإجراء الفحوصات الصحية، وطالب المحافظ بإنشاء "باكية خاصة بهم" داخل سوق اليوم الواحد.

ويُذكر أن سوق اليوم الواحد سيمتد إلى عدة مناطق أخرى، منها المنشية، الورديان، المندرة، وميدان محمد نجيب، في إطار خطة تستهدف تغطية أحياء المحافظة كافة وتلبية احتياجات المواطنين.

وتأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا لاستراتيجية وزارة التموين لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

IMG-20241130-WA0087

IMG-20241130-WA0080