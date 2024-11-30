كهربا يقود هجوم الأهلي أمام البنك في الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، الاعتماد على محمود عبد المنعم كهربا في هجوم الفريق خلال مواجهة البنك الأهلي غدًا في الدوري المصري.

كهربا يقود هجوم الأهلي

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وجاء هذا القرار بعد الأداء المميز لكهربا في مباراة الأهلي الأخيرة أمام ستاد أبيدجان الإيفواري، حيث سجل هدفين وساهم في فوز الفريق 4-2.

ويرغب كولر في تعويض غياب الثنائي وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر، مع استغلال رغبة كهربا في استعادة مستواه الفني والبدني واستمرار تألقه أمام منافسي الأهلي.

 

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