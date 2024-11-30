آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

مقدم 20 ألف جنيه.. شروط وخطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 "سكن لكل المصريين" أوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 5"، شروط وخطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 "سكن لكل المصريين".. مشيرًا إلى أن كراسات الشروط متاحة الآن لمدة شهر كامل، حيث بدأ الطرح يوم أمس ويستمر حتى 25 ديسمبر 2024، من خلال 395 مكتب بريد مميكن موزعة على مستوى الجمهورية.

وأشار خطاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الأولوية في الحجز لا تعتمد على توقيت شراء كراسة الشروط. وأكد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعتمد معايير محددة مسبقًا لتحديد الأولوية، مما يضمن العدالة والشفافية بين المتقدمين.

وأضاف أن الخطوات الأساسية تشمل قراءة كراسة الشروط بعناية لضمان مطابقة الشروط على المتقدم، ثم ملء الاستمارة وتوقيع التعهد المطلوب، وأخيرًا سداد مبلغ جدية الحجز، الذي يبلغ 20 ألف جنيه للوحدات في المحافظات و30 ألف جنيه للوحدات في المدن الجديدة.

كما شدد خطاب على أهمية تسجيل البيانات بدقة عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ورفع كافة المستندات المطلوبة بشكل كامل لضمان إتمام الطلب بنجاح. وأشار إلى أن المواطنين ليسوا بحاجة للتزاحم على مكاتب البريد، حيث يتوفر عدد كافٍ من الكراسات لجميع الراغبين، كما أن الصندوق يضمن توفير وحدات تتناسب مع الطلبات المؤهلة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية اتباع الخطوات المحددة بعناية لضمان القبول، موضحًا أن الصندوق يوفر تعليمات واضحة عبر موقعه الرسمي لتسهيل الإجراءات على المواطنين.





شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- التقديم عبر نظام التمويل العقاري بفائدة سنوية 8 بالمائة لمحدودي الدخل و12 بالمائة لمتوسطي الدخل

- مقدم الحجز يبدأ من 20 بالمائة من إجمالي سعر الوحدة مع تقسيط يصل إلى 20 عامًا

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد عن 50 عامًا لمحدودي الدخل أو سن المعاش لمتوسطي الدخل

- لا يسمح بشراء الوحدات نقدًا ويقتصر السداد على نظام التمويل العقاري

الأوراق المطلوبة للتقديم

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته وشهادات ميلاد الأبناء

- القيد العائلي المميكن وقسيمة الزواج المميكنة

- إيصال مرافق حديث وعقد إيجار الوحدة الحالية

- إيصال سداد مقدم الحجز وصورة إيصال كراسة الشروط

- استكمال استمارة الحجز مع تحديد المدينة المطلوبة

خطوات التقديم عبر الإنترنت

- زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

- اختيار خدمة حجز الوحدات

- إدخال البيانات الشخصية ورفع صورة بطاقة الرقم القومي

- اختيار المدينة المراد الحجز بها وتحديد الدور المفضل

- الضغط على إنهاء لتأكيد الطلب



