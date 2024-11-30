كارلو أنشيلوتي يبلغ جمهور ريال مدريد خبر صادم

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عبر المؤتمر الصحفي لمواجهة خيتافي في الجولة الخامسة عشرة، عن هل سيدعم صفوفه بلاعبين ذو جودة عالية.

تصريحات صادمة من كارلو أنشيلوتي

يلتقي فريق ريال مدريد مع خيتافي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الأول من ديسمبر الأحد في تمام الساعة الخامسة مساء وربع بتوقيت القاهرة، السادسة وربع بتوقيت مكة المكرمة.

كان ريال مدريد قد خسر في المباراة السابقة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول بنتيجة هدفين دون رد، أضاع كيليان مبابي ضربة جزاء.

قال كارلو أنشيلوتي: "التعاقدات الجديدة؟ إنها مضيعة للوقت التفكير في التعاقد مع لاعبين الآن".

"أمامنا 40 يومًا للتفكير في الأمر، وهذا ما سنفعله. الأمور تتحرك والأشياء يمكن أن تتغير”.

"ألابا في حالة جيدة جدًا وسيعود قريبًا، أما فينيسيوس جونيور يدرك من خلال الوسط أنه خطير للغاية".

"أيضًا، أعتقد أن كيليان مبابي مرتاح في الجانب الأيسر".