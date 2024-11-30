مباراة الهلال والشباب اليوم في دوري روشن السعودي 2024

موعد مباراة الهلال والشباب اليوم في دوري روشن السعودي 2024.. يتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى مواجهة نارية تجمع بين الهلال والشباب ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025. وتقام هذه المباراة المرتقبة، على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان وتحمل الكثير من التحديات لكلا الفريقين اللذين يسعيان لتعزيز مواقعهما في جدول ترتيب الدوري.

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لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال والشباب من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مواجهة قوية بين الهلال والشباب في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي

يدخل فريق الهلال المباراة بهدف استعادة توازنه بعد تعثره في الجولتين الماضيتين. فقد خسر الهلال أمام الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري، وتعادل مع السد القطري في دوري أبطال آسيا. يحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، محققًا 9 انتصارات، وتعادل وحيد، وخسارة واحدة. يسعى الهلال إلى تحقيق فوزه العاشر هذا الموسم للحفاظ على منافسته على صدارة الدوري.

أما فريق الشباب، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة، فيدخل المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب. خرج الشباب بتعادل مخيب في الجولة الماضية أمام الأخدود بهدف لكل فريق، ويريد استغلال اللعب على أرضه لدفع جماهيره نحو تحقيق الانتصار السابع في الموسم. يتطلع الشباب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مرضية تساهم في تحسين ترتيبه في جدول المسابقة.

ترتيب الفريقين في الدوري

يقع الهلال في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، من 9 انتصارات، تعادل وحيد، وخسارة واحدة.

ويقع الشباب في المركز الخامس برصيد 22 نقطة، من 7 انتصارات، تعادل وحيد، و3 خسائر.

موعد مباراة الهلال والشباب

تُقام المباراة في تمام:

- السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

- الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب

تُنقل المباراة عبر قنوات SSC SPORT بمستوييها:

- SSC SPORT 1 HD.

- SSC SPORT 1 SD.

معلقو مباراة الهلال والشباب

يُعلق على أحداث اللقاء مجموعة من أبرز المعلقين:

- فهد العنزي.

- فارس عوض.

- محمد حسين اضرضور.

مباراة مليئة بالإثارة والندية

يتوقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والندية نظرًا لأهمية النقاط الثلاث لكلا الفريقين. الهلال يبحث عن استعادة هيبته بعد تعثره الأخير، بينما يُراهن الشباب على قوته الهجومية وعاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مرضية.

تشكيل الهلال المتوقع