ليستر سيتي يستهدف التعاقد مع عمر مرموش لتعزيز هجومه

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يسعى نادي ليستر سيتي، بقيادة مدربه الهولندي رود فان نيستلروي، للتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، الذي قدم مستويات مميزة مع آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ليستر سيتي يستهدف التعاقد مع عمر مرموش

ووفقًا لتقرير موقع caughtoffside، أرسل النادي عددًا من الكشافين لمتابعة مرموش في منتصف الأسبوع الماضي بناءً على طلب من نيستلروي، الذي تولى تدريب ليستر سيتي حتى عام 2027.

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ويبحث النادي الهولندي عن تدعيم خط الهجوم لتعزيز فرص الفريق في استعادة النتائج الإيجابية.

ولفت عمر مرموش أنظار كبار الأندية الأوروبية، وذلك عقب الأداء المتميز الذي يقدمه رفقة فريقه فارنكفورت قي البوندسليجا هذا الموسم.

 

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