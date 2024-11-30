الزمالك يعلن التقدم باستئناف رسمي ضد حكم مستحقات باتشيكو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن التقدم باستئناف رسمي أمس الجمعة أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية ضد الحكم الصادر للبرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" والذي يقضي بحصول المدرب على 819 ألف يورو.

الزمالك  يعلن التقدم باستئناف رسمي ضد حكم مستحقات باتشيكو

txt

عاجل.. الزمالك يطعن في حكم مستحقات باتشيكو أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية

txt

باتشيكو يكشف موقفه من تسوية مستحقاته مع الزمالك

ويعد الطعن الذي تقدم به نادي الزمالك اليوم أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية أخر درجات التقاضي فيما يخص قضية مستحقات البرتغالى جايمي باتشيكو.

وسينتظر النادي تحديد المحكمة الفيدرالية موعد مناقشة طعن نادي الزمالك.

إدارة نادي الزمالك الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم الزمالك باتشيكو جايمي باتشيكو عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك ينفي اقتراب ضم نجم الأهلي في يناير

تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الدوري

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × الاتفاق بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × الاتفاق Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر مجانا.. مباراة الاتحاد 🇸🇦 و🇸🇦 الاتفاق | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في دوري روشن السعودي 2024