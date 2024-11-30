فيدان يجري محادثات هاتفية مع لافروف بشأن الأوضاع في سوريا واتفاقات أستانا

عربي ودولي
بوابة الفجر

قالت الخارجية التركية، في بيان مساء السبت، إن الوزير هاكان فيدان أجرى محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تناولت الأوضاع الحاصلة على الساحة السورية واتفاقات أستانا.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سيطرت على مطار حلب الدولي وعدة أحياء في المدينة.

وقالت الصحيفة، إن قوات "قسد" تسيطر على أحياء الهلك الفوقاني وحي بستان باشا والأشرفية والسريان الجديدة‏ والحي الصناعي في مدينة حلب وبعض مناطق الريف الشمالي وصولا إلى بلدتي نبل والزهراء.

وأضافت أن "قسد" وسعت سيطرتها شرق مدينة حلب وسيطرت على مطار حلب الدولي وبلدات دير حافر وتل عرن وتل حاصل.

الخارجية التركية الاوضاع في سوريا الساحة السورية هاكان فيدان

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