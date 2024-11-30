إضافة فينشر كابيتال... تعزز قدرات الشركات المصرية الناشئة لدخول السوق السعودي

في ظل الحرص على فتح جسور التواصل الاقتصادي بين السعودية ومصر

تعمل شركة إضافة فينشر كابيتال تابعة لشركة إضافة السعودية، على تأهيل عدد من الشركات المصرية الناشئة؛ لدخول السوق السعودي، في الوقت الذي تتسارع عدد كبير من الشركات الناشئة؛ للانتفال اليه في ظل الإمكانات الهائل التى يوفرها لنموها وتوسعها، وذلك من خلال تطبيقها ستارت أب سينك «Startup Sync» أول قناة تواصل بين رواد الأعمال في مصر.

جسر للتواصل بين السعودية ومصر:

وبحسب الشركة فإن التطبيق يهدف «Startup Sync» إلى خلق قناة تواصل بين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر وصندوق إضافة فينشر كابيتال من أجل الشراكة، ومن أجل إعادة تأهيل الشركات الناشئة المصرية، وتطويرها وتوفير الدعم الفني لها؛ لدخول السوق السعودي، ما يدعم توسعها مستقبليا في العديد من الأسواق الاخري.

نجاء العتيبي ممثل مجلس إدارة مجموعة إضافة السعودية،

وقال نجاء العتيبي ممثل مجلس إدارة مجموعة إضافة السعودية، إن الشركة حريصة على فتح جسور التواصل بين الاقتصاد المصري والسعودي، مشيرا إلى أن الشركة حرصت على اختيار هذا الاسم لتحقق اضافة للوطن العربي، من خلال الاستثمار في الشباب.

واضاف" العتيبي"، أن الشركة تأمن بأن الشاب العربي بمتخلف جنسياته من الشباب الطموح، وقد بدأت العمل في السوقي المصري والسعودي أولا لتميزهم بكثرة الشركات الناشئة التى تلبي احتياجات المجتمع وتساعد على تحقيق تطلعات القيادة السياسية في الدولتين.

استثمارات 30 مليون دولار بالسوق المصري:

وقال عصام علي، الرئيس التنفيذي لشركة إضافة فينشر كابيتال، إن شركته تطلع لضخ استثمارات بقيمة 30 مليون دولار بالسوق المصري خلال الـ 3 سنوات القادمة، مشيرا إلى أن تطبيق «Startup Sync» سيساعدها على تخصيص تلك الاستثمارات للشركات الناشئة التى تستحقها، بجانب أنها لن توفر التمويلات لتلك الشركات بل ستساعدها علي التوسع في الاسواق الخارجية وتحديدا السوق السعودي.

عصام علي، الرئيس التنفيذي لشركة إضافة فينشر كابيتال

وأضاف علي، أن التطبيق سيسهل على الشركات الناشئة الحصول على التمويلات دون وجود وسطاء، بالاضافة إلى أن سيمكن القائمين على الصندوق من متابعة تطور الشركات الناشئة وانفاقهم التمويلات بطريقة صحيحة.

وأك "علي" أن التفكير في انطلاق التطبيق جاء بعد أن شهدت الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا وزيادة في عدد الشركات الناشئة في كل من مصر والسعودية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بريادة الأعمال في المنطقة، لافتًا إلى عن سعي الشركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة؟