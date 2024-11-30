الجيش الإسرائيلي: طائراتنا قصفت مركبة عسكرية بمنطقة تابعة لحزب الله بعمق لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن "طائراته قصفت مركبة عسكرية في منطقة تستخدم لتصنيع السلاح من قبل "حزب الله" في عمق لبنان".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "جيش الدفاع عمل اليوم ضد أنشطة في لبنان شكلت تهديدا على دولة إسرائيل وخرقا لتفاهمات وقف إطلاق النار".

وأضاف البيان: "في وقت سابق اليوم تم رصد وصول عدد من المسلحين إلى منطقة جنوب لبنان حيث قاموا بنقل وسائل قتالية من نوع (RPG) وصناديق ذخيرة وعتاد عسكري آخر إلى متن سيارة، بعد وقت قصير هاجمت طائرة لسلاح الجو السيارة".

وتابع: "كما تم رصد وصول عدد من المخربين إلى مبان تم تجريمها كتلك التي يعمل فيها حزب الله الإرهابي في جنوب لبنان حيث هاجمت قوات جيش الدفاع المخربين، بعد وصول القوة عثرت عليهم وسائل قتالية ومنها قنابل يدوية ومسدس".

وأردف: "كما تم رصد أنشطة ارهابية في موقع لحزب الله في منطقة صيدا وفي داخله منصات صاروخية لحزب الله حيث هاجمت طائرات حربية المنصات".

وذكر: "في حادث آخر هاجمت طائرة لسلاح الجو في عمق لبنان مركبة عسكرية عملت داخل بنية تحتية لإنتاج الصواريخ لحزب الله".

وأشار البيان إلى أن "جيش الدفاع منتشر في جنوب لبنان ويعمل ضد كل تهديد على دولة إسرائيل وسيفرض كل خرق لتفاهمات وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بـ(ضربة استخباراتية) نفذها سلاح الجو الإسرائيلي بنى تحتية قرب معابر حدودية بين سوريا ولبنان يستخدمها حزب الله لنقل الأسلحة.

وقال إنه: "تم تنفيذ الضربة بعد تحديد تهريب حزب الله للأسلحة من سوريا إلى لبنان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبالتالي يشكل تهديدا لدولة إسرائيل في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار".