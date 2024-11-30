نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
لاس بالماس
لاس بالماس

خسر نادي برشلونة أمام نظيره لاس بالماس بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم السبت على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الليجا.

أهداف مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

افتتح ساندرو راميريز أول أهداف اللقاء لصالح لاس بالماس في الدقيقة 49، بعد تمريرة من كبريان إلى زميله راميريز الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس إينياكي بينيا.

وتعادل رافينيا دياز لصالح برشلونة في الدقيقة 61، بعد تمريرة من بيدري إلى رافينيا الذي سدد تسديدة أرضية صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل فابيو سيلفا الهدف الثاني لصالح لاس بالماس في الدقيقة 67، بعد تمريرة من مونيوز إلى سيلفا الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

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