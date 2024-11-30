المثلوثي يربك حسابات جوميز قبل مواجهة غزل المحلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يواجه نادي الزمالك أزمة جديدة قبل مباراته المرتقبة ضد غزل المحلة في الدوري الممتاز، مع تزايد الشكوك حول جاهزية المدافع التونسي حمزة المثلوثي.

المثلوثي يربك حسابات جوميز

المثلوثي تعرض لإصابة مؤلمة في القفص الصدري خلال مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ما تسبب في آلام حادة أجبرته على مغادرة الملعب قبل نهاية اللقاء.

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سبب اجتماع جوميز مع معاونيه في مران الزمالك اليوم

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تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الدوري

وكشفت مصادر، أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية عاجلة خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى خطورة الإصابة وفرص مشاركته في مباراة غزل المحلة.

ويستعد الزمالك لخوض المباراة يوم الاثنين القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

 

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