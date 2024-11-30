السيسي: الجابون تخوض عملية انتقالية ناجحة تحقيقا لتطلعات شعبها فى الديمقراطية (فيديو)

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس "بريس أنجيما"، رئيس الجابون، والوفد المرافق له فى بلده الثانى مصرـ فى زيارة مهمة تأتى فى إطار الحرص المصرى الجابونى المشترك على تعزيز التعاون الثنائي، وبهدف تحقيق التكامل الإفريقي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي، مع رئيس الجابون، اليوم السبت، أن مصر تثمن علاقاتها التاريخية مع الجابون ودورها الحيوى فى إقليم وسط إفريقيا، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين البلدين فى القضايا التى تهم القارة الإفريقية ومساعى تحقيق الاستقرار والتنمية فى مختلف ربوعها.

وتابع الرئيس السيسي، أن الجابون تخوض عملية انتقالية سلمية ناجحة تحقيقا لتطلعات شعبها فى الديمقراطية والتغيير وهى عملية تحظى بمتابعة وتقدير الأطراف الإقليمية والدولية المختلفة، مهنأ الرئيس "أنجيما" على إتمام الاستفتاء على الدستور الجابونى الجديد بنجاح، معتبرًأ أنها خطوة مهمة نحو استكمال العملية الانتقالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشددًا على وقوف مصر مع الجابون الشقيقة واستعدادها لتقديم كل الدعم لإنجاح المرحلة الانتقالية.