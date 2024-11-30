محافظ المنيا يؤكد حزمة من التسهيلات لإنهاء كافة الإجراءات للجادين في تقنين الأراضي

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال لقائه الجماهيري مع أهالي مركز بني مزار، على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في كافة القرى والمراكز.

وفى مستهل اللقاء، أشار المحافظ إلى أهمية تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، موضحًا أن المحافظة قدمت حزمة من التسهيلات، منها إعادة المعاينات وخفض الأسعار، داعيًا المواطنين إلى سرعة استكمال إجراءات التقنين وفقًا للقوانين المنظمة.

كما أعلن المحافظ عن توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى أكثر من 30% ضمن المبادرة الرئاسية “بداية”، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين، من خلال الاستمرار فى فتح المنافذ الثابتة والمتحركة، مؤكدًا على إتاحة هذه المنافذ في جميع الوحدات القروية، مع التركيز على اختيار مواقع مناسبة لإنشاء المنافذ لخدمة أكبر عدد من الأهالي.

كما استمع المحافظ إلى عدد من مطالب أهالي قرى المركز، حيث وجه الجهات المعنية بدراسة إنشاء مدرسة إعدادية في قرية حماضة لتلبية احتياجات أبناء القرية.

وفيما يتعلق بالنقل، وجه المحافظ بدراسة نقل موقف سيارات قرية بني علي، الذي يقع في نهاية القرية، للتيسير على المواطنين مع إجراء معاينة ميدانية لتحديد موقع بديل يخدم أهالي القرية وتوابعها بشكل أفضل. كما وجه بمعاينة فورية لطلب أهالي قرية السنارية بتغطية طريق المسقى المؤدي إلى الجبانة، لتسهيل حركة الأهالي.

وطالب المحافظ شركة الكهرباء بتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة في عزبة البابا التابعة لقرية صندفا، وزيادة أعمدة الإنارة بقرية طمبو، إلى جانب تكليف الوحدة المحلية بتمهيد الطريق من صندفا إلى عزبة المعطن، ومن ترعة سري إلى عزبة البابا، إضافة إلى تمهيد الطريق الرابط بين السعدية والطريق الدائري لتحسين حركة المرور وتيسير تنقل الأهالي.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ زيادة اعداد الأطباء بالوحدات الصحية بالقرى التي تعاني من نقص الكوادر الطبية، مثل دير السنقورية والسلام.

كما ناقش المحافظ مع الأهالي مطالب أخرى تتعلق بإنشاء شبكات صرف صحي جديدة في قرى منشأة اليوسفي وشلقام، إلى جانب تطوير خدمات البريد بإنشاء مكاتب جديدة في القرى المحرومة، وتزويدها بماكينات صراف آلي (ATM) لتسهيل الخدمات المالية للأهالي.

وفي ختام اللقاء، أكد اللواء كدواني على متابعة تنفيذ الحلول والمقترحات التي تم عرضها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشددًا على أهمية عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل دوري لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على تحسين جودة الحياة في كافة قرى المحافظة.

حضر اللقاء النائب سعودي عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، وإكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركات والهيئات بالمحافظة.