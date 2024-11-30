"معظمهم أطفال" وفاه شخص وإصابة 16شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل على محور منفلوط فى أسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب 16 شخصا آخرين معظمهم أطفال إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على محور منفلوط بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث انقلاب سيارة ربع نقل على محور منفلوط بمركز منفلوط

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة منفلوط وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث انقلاب سيارة ربع نقل على محور منفلوط بمركز منفلوط

واسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 16 شخصا آخرين معظمهم أطفال

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة

وتد نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي ومستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة