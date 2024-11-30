"معظمهم أطفال" وفاه شخص وإصابة 16شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل على محور منفلوط فى أسيوط

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سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقى شخص مصرعه وأصيب 16 شخصا آخرين معظمهم أطفال إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على محور منفلوط بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث انقلاب سيارة ربع نقل على محور منفلوط بمركز منفلوط 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة منفلوط وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث انقلاب سيارة ربع نقل على محور منفلوط بمركز منفلوط 

 

واسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 16 شخصا آخرين معظمهم أطفال 

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة 

 

وتد نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي ومستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

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