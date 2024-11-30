"معظمهم أطفال" وفاه شخص وإصابة 16شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل على محور منفلوط فى أسيوط
لقى شخص مصرعه وأصيب 16 شخصا آخرين معظمهم أطفال إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على محور منفلوط بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط
وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث انقلاب سيارة ربع نقل على محور منفلوط بمركز منفلوط
وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة منفلوط وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث انقلاب سيارة ربع نقل على محور منفلوط بمركز منفلوط
واسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 16 شخصا آخرين معظمهم أطفال
وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة
وتد نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي ومستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج
وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة