السيسي: اتفقت مع رئيس الجابون على زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين (فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تباحث مع الرئيس "بريس أنجيما"، رئيس الجابون، حول الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الثنائى بين البلدين خاصة فى مجالات التجارة والاستثمار، واتفقا على أهمية زيادة معدلات التبادل التجارى، وتكثيف علاقات القطاع الخاص فى البلدين، كما اتفقا على أولوية تنفيذ مشروعات للبنية التحتية فى الجابون لتشمل تشييد طرق جديدة، ومشروعات فى مجالات الكهرباء والصرف الصحي بهدف دعم جهود التنمية فى دولة الجابون.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي، مع رئيس الجابون، اليوم السبت، أننا أيضًا على تعزيز الدعم المصرى للجابون فى القطاع الصحى، وإتاحة المجال للاستفادة من الدواء المصرى فى السوق الجابونية، كما أكدنا أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الزراعة والطاقة المتجددة، والصناعة والنقل وفى بناء قدرات الكوادر الجابونية.

وتابع الرئيس السيسي،: "تبادلت مع الرئيس أنجيما الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية وجهود الدولتين فى إرساء الأمن والاستقرار فى محيطهما الإقليمى، واتفقنا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق إزاء تلك القضايا بما يضمن تحقيق السلم والأمن، فى القارة الإفريقية".

وأعرب الرئيس السيسي، عن ثقته فى أن هذه الزيارة ستمثل خطوة مهمة فى مسار الارتقاء بمستوى التعاون وتنشيط وتيرته، وصولا للمستوى المأمول، مؤكدا تطلعه لتفعيل نتائج هذه الزيارة بما يلبى تطلعات الشعبين المصرى والجابونى فى مستقبل مشرق للبلدين، وللقارة الإفريقية بوجه عام.