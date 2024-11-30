فوز مركز شباب أبو النمرس والإعلاميين وحدائق الأهرام وخسارة المعادي بالقسم الثالث

أسفرت نتائج منافسات الجولة السابعة للمجموعة الخامسة (مجموعة الجيزة) بدوري القسم الثالث عن فوز مركز شباب أبو النمرس بقيادة أحمد علي على فريق كاسكادا متصدر المجموعة بهدف دون رد سجله كمال شعراوي ليلحق الهزيمة الاولى لفريق كاسكادا هذا الموسم.



2- فاز فريق الإعلاميين وصيف المجموعة بقيادة اشرف ابو رجيلة على فريق مركز شباب إمبابه بقيادة موسى عباس بثلاثية نظيفة

3- فوز فريق حدائق الأهرام بقيادة محمود نصر على فريق الصيد بقيادة طارق حسن بهدفين نظيفين

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تعادل فريق منشية ناصر بقيادة سيد غريب مع مركز شباب أطفيح بقيادة هيثم هاشم سلبيًا

5- فوز فريق بشتيل بقيادة ياسر راشد على فريق حلوان العام بهدف دون رد

6- فوز فريق مركز شباب كرداسة بقيادة تامر فراج كسوح

على فريق شبرامنت بقيادة هادي المصري بهدفين نظيفين سجلها أحمد فليكس ومحمود رشدي

7- فوز شباب أوسيم بقيادة حسام الشافعي على فريق الطائرات بقيادة حمزه إسماعيل بهدفين مقابل هدف



8- فوز فريق أورانچ بقيادة أحمد بكري على فريق المعادي واليخت بخماسية نظيفة