فوز مركز شباب أبو النمرس والإعلاميين وحدائق الأهرام وخسارة المعادي بالقسم الثالث

فوز مركز شباب أبو النمرس والإعلاميين وحدائق الأهرام وخسارة المعادي بالقسم الثالث

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أسفرت نتائج منافسات الجولة السابعة للمجموعة الخامسة (مجموعة الجيزة) بدوري القسم الثالث عن فوز  مركز شباب أبو النمرس بقيادة أحمد علي على فريق كاسكادا متصدر المجموعة بهدف دون رد سجله كمال شعراوي ليلحق الهزيمة الاولى لفريق كاسكادا هذا الموسم.


2-  فاز فريق الإعلاميين وصيف المجموعة بقيادة اشرف ابو رجيلة  على فريق مركز شباب إمبابه  بقيادة موسى عباس بثلاثية نظيفة

3-  فوز فريق حدائق الأهرام  بقيادة محمود نصر على فريق الصيد  بقيادة طارق حسن بهدفين نظيفين

4-
  تعادل فريق منشية ناصر  بقيادة سيد غريب مع مركز شباب أطفيح بقيادة هيثم هاشم  سلبيًا

5-  فوز فريق بشتيل بقيادة  ياسر راشد على فريق حلوان العام  بهدف دون رد

6- فوز  فريق مركز شباب كرداسة بقيادة تامر  فراج كسوح 
على  فريق شبرامنت  بقيادة هادي المصري بهدفين نظيفين سجلها أحمد فليكس ومحمود رشدي

7-  فوز شباب أوسيم  بقيادة حسام  الشافعي  على فريق  الطائرات  بقيادة حمزه إسماعيل بهدفين مقابل هدف 

8-  فوز  فريق أورانچ  بقيادة أحمد بكري  على فريق المعادي واليخت بخماسية نظيفة

المرج مظاليم القسم الثالث بحري كاسكادا

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × الاتفاق بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × الاتفاق Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر مجانا.. مباراة الاتحاد 🇸🇦 و🇸🇦 الاتفاق | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في دوري روشن السعودي 2024