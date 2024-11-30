بداية.. جامعة سوهاج تنظم ندوة توعوية تحت عنوان "أهمية مشورة ما قبل الزواج"

نظم قطاع خدمة المجتمع بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج بالتعاون مع قسمي أمراض النساء والتوليد وطب الأسرة والمجلس القومي للمرأة فرع سوهاج، الندوة التوعوية بعنوان "أهمية مشورة ما قبل الزواج"، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بالحرم الجامعي القديم.

وثمن الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أهمية الندوة في توعيه طلاب ومنتسبي الجامعة والمجتمع بأهمية المشورة الصحية للشباب المقبلين على الزواج، حيث تعد خدمات الفحص والمشورة للمقبلين على الزواج من أهم الخدمات الصحية التي تستحوذ على الاهتمام في الفترة الحالية، وذلك لما تحمله من فوائد جمة لزوجي المستقبل، حيث تأتي الندوه تنفيذًا لانشطة المبادرة الرئاسيه بداية لتنمية وبناء الإنسان المصري تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي ضروره التوعية في هذا المجال لتفادي الكثير من المشكلات الصحية في المستقبل، والتي قد تؤثر سلبًا على الحياة الزوجية وعلى الأبناء وقد أصبح الكشف والمشورة وإجراء التحاليل الطبية قبل الزواج من الأمور الروتينية واللازمة لإتمام العقد.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية ان الندوة تناولت التعريف بخدمات الفحص والمشورة للمقبلين على الزواج بهدف تحسين الصحة العامة في إطار الأسرة إذ اثبتت الأبحاث العلمية ان برمجة الاجنه بما يضمن سلامتهم صحيًا وذهنيًا، وخلوهم من العديد من الأمراض الوراثية يبدء التخطيط له من قبل الحمل وان سلامه صحه الأم قبيل الحمل يقيها من كثير من مضعفات والأمراض المرتبطة بالحمل للأم والتأثير السلبي لذلك علي صحه المواليد.

ومن جانبه ذكر الدكتور أحمد فتحي النحاس وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إنه شارك بالندوة نحو ٥٠٠ من منتسبي جامعة سوهاج، والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وحاضر فيها نخبة من أساتذة كلية الطب البشري من قسمي امراض النساء والتوليد، وطب الأسرة.

وأوضح الدكتور صلاح الرشيدي رئيس قسم امراض النساء والتوليد ان الندوه تناولت ايضًا مناقشة أهم النقاط الخاصة بالتثقيف الصحي بفحوص ما قبل الزواج، وإلقاء الضوء على المشكلة السكانية أسبابها وتبعاتها والحلول المطروحة للحد منها، والتوعية الصحية بالأمراض الوراثية بسبب زواج الأقارب.