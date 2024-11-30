أسعار الخضروات مساء اليوم السبت 30-11 -2024 في الدقهلية
شهدت أسعار الخضروات في أسواق محافظة الدقهلية، ثباتا في الأسعار، مساء اليوم السبت، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الخضراوات اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية.
أسعار الخضروات جاءت كما يلي:
طماطم 10 إلى 15جنيهاجنيه
طبق بصل سكرى كيلو 50جنيه
باميه بلدي 40 جنيه
توم بلدى احمر. 80 جنيه
توم بلدى ابيض. 60جنيه
بطاطس جديده 18جنيه
بطاطس تحمير كارا. 20جنيه
طبق زعتر. 10جنيه
طبق روزمارى. 10جنيه
بطاطس سلق 20جنيه
خيار بلدى. 15جنيه
جزر بلدى 15 جنيه
كوسه حشو 20 جنيه
فلفل اخضر 15جنيه
فلفل شطه 15 جنيه
فلفل غزال بارد. 20 جنيه
فلفل الوان 40 جنيه
فلفل مكسيكي احمر. 40جنيه
كابوتشا 20 جنيه
كرنب احمر 30 جنيه
كرنب ابيض 30 جنيه
بتنجان ابيض 20 جنيه
بتنجان اسود عروس 25 جنيه
بتنجان مخدد 25 جنيه
بتنجان اسود رومى 8 جنيه
بطاطا بيضا. 10 جنيه
بطاطا صفرا بلدى 15جنيه
بصل ابيض جديد 15جنيه
بصل احمر جديد. 20 جنيه
لمون بلدى. 30 جنيه
لمون اطالي 20جنيه
بنجر 20جنيه
ملوخيه خضرا. 10جنيه
اى نوع خضره 2 جنيه
ربطة نعناع 2جنيه
جرحير 2 جنيه
طبق دره سكرى. 50جنيه
لفة توم صينى. 35جنيه
كرنب حشو بط. 20 جنيه
مشروم فريش. 55جنيه
جنزبيل فريش 200 جنيه
فاصوليا خضرا 35جنيه
ربطة كرفس 20 جنيه
بروكلى فريش 25 جنيه الكيلو
كيلو بتنجان ابيض جاهز 25 جنيه
كيلو مشكل (بتنجان ابيض واسود وكوسه)جاهز 25 جنيه
كيلو بتنجان اسود عروس جاهز. 30 جنيه
كيلو بتنجان مخدد جاهز 30 جنيه
كيلو بتنجان مشكل جاهز 25 جنيه
كيلو كوسه جاهز 25 جنيه
كيلو فلفل جاهز 15 جنيه
كيلو كرنب مسلوق جاهز 20 جنيه
طبق توم بلدى مفصص نص كيلو 100 جنيه
طبق خضار مشكل 15جنيه
كيس ورق عنب مسلوق. 25 جنيه