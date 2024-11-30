غرفة صناعة التكنولوجيا "CIT " توقع 5 اتفاقيات تعاون لدعم رواد الاعمال

فى دورة استثنائيه لمؤتمر "وطن رقمي 8 " :



شهد اليوم الثالث لفعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر ومعرض " وطن رقمي "، الذى نظمته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " توقيع 5 اتفاقيات تعاون مع كل من الجامعة المصرية الروسية ومصر الخير وأكاديمية السويدي الفنيه وجامعة السويدي التكنولوجية وصندوق رعاية الابتكار وقعت الغرفة إتفاقيات للتعاون مع كل من " اكاديمية السويدي الفنية" وجامعة " السويدي التكنولوجية" والجامعة " المصريه الروسية " بهدف ربط انشطة الابتكار الصناعي مع مخرجات النظام العلمي التكنولوجي " Academia " من جهة أخرى والاستفادة من الإمكانات الفنية لدى المؤسسات الثلاث في تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار من جهة اخرى وقام بتوقيع الاتفاقية كل من المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " والدكتور شريف فخرى رئيس الجامعة المصرية الروسية والدكتور محمد صبحي مدير مركز الابحاث بجامعة السويدى.



دعم رواد الاعمال وحضانة.



كما وقعت الغرفة اتفاقية تعاون مع صندوق " رعاية المبتكرين " التابع لأكاديمية البحث العلمي، والذي يعد من المؤسسات الحكومية الاساسية الداعمه للابتكار ورواد الاعمال كخطوة لتكامل مجال التصنيع التكنولوجي مع عدد من ألأنشطة التي يدعمها الصندوق بهدف خلق ودعم وتطوير المزيد من الشركات الناشئة في هذا القطاع حيث وقع الاتفاقية كل من المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدكتور هاني عياد رئيس صندوق "رعاية المبتكرين " التابع لوزارة التعليم العالي.



كذلك تم توقيع أتفاقية للتعاون مع مؤسسة مصر الخير للتنمية باعتبارها احد مؤسسات المجتمع المدني الفاعله والمؤثرة في مجال ريادة الاعمال والابتكار من خلال أنشطة حاضنة جسر كخطوة إيجابية لخلق مجتمع بيئي داعم Ecosystem لكافة أنشطة التصنيع التكنولوجي.



تعزيز الابتكار

من جهته اكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأتي هذة الخطوة إنطلاقا من رؤية غرفة صناعة التكنولوجيا القائمة على تعزيز الابتكار وريادة الاعمال كاحد محاور عمل الغرفة الاساسية التي تتكامل مع أدوارها الاخرى المرتبطة بدعم الكيانات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة من أعضائها بهدف توحيد الجهود في هذا النطاق بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية الداعمه والمجتمع العلمي أو الأكاديمي.



التصنيع التكنولوجي " Manutech "

وتحت عنوان " Manutech Collaborativa Forces Powering "

شهد اليوم الثالث لمؤتمر "وطن رقمي "عقد جلسة حوارية " panel discussion " حول اليات دعم وتطوير مجالات التصنيع التكنولوجي " Manutech " وأدارها سيف بدوي عضو مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " بمشاركة عدد من الخبراء منهم الدكتور هاني عياد المدير التنفيذى بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ،التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عمر العربي مدير تطوير الاعمال بمجموعة العربي الصناعية، الدكتور محمد البيسى خبير الاستثمار وريادة الاعمال، بالإضافة الدكتور محمد النجار مدير قطاع الخدمات المالية فى "بنك القاهرة"، والدكتور خالد يوسف استاذ هندسة الالكترونيات بجامعة القاهرة وأحمد نونو المؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة" Indos " باعتبارها احد قصص النجاح لشركات ناشئة في مجال التصنيع التكنولوجي.

شمل النقاش سبل دعم وتعزيز انشطة التصنيع التكنولوجي من قبل الجهات المختلفة مع عرض رؤيتهم الخاصة بتكامل وتنسيق الجهود لتطوير القطاع وتحسين بيئة العمل " Ecosystem " بما يخدم قطاع التصنيع المصري في ظل زيادة التنافسية عالميا وضرورة زيادة الصادرات والحد من الواردات في إطار وضع اقتصادي عالمي غير مستقر.



جلسة ثنائيه مع مجموعة العربي



وفي نفس الإطار وانطلاقا من دور وتوجه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم الصناعة المحليه وتعزيز دور التصنيع التكنولوجي " Manutech" نحو تحقيق الرقمنه وربط التحديات الصناعية بالحلول التكنولوجية، نظمت الغرفة جلسة لقاءات ثنائية بين مسئولي مجموعة "العربي الصناعية "وبين 8 شركات من أعضاء الغرفة وذلك لتقديم حلول تكنولوجية لتحديات صناعية لدى المجموعة على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر وطن رقمي والذي تنظمه الغرفة في دورته الثامنة.



جاءت التحديات في مجال الأنشطة اللوجستية لمجموعة العربي والمتعلقة بال supply chain وتم الاتفاق على عقد دورة ثانية من الاجتماعات بعد التوصل إلى إطار تعاون مبدئي بين مجموعة العربي وعدد من الشركات المشاركة.