وكيل تعليم سوهاج يكرم اوائل طالبات مدرسة سوهاج الثانويه الصناعيه بنات

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وكيل تعليم سوهاج
وكيل تعليم سوهاج

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على أهمية التعليم الفنى  كأساس لتقدم  ونهضه الصناعه الوطنيه  وبناء  اقتصاد قومى قوى مشيرا إلى حرص القيادة السياسية واهتمام الدولة والوزارة بتطوير منظومة التعليم الفنى لبناء مصر الحديثه فى ظل الجمهورية الجديدة.

جاء ذالك خلال حضوره  طابور الصباح وحفل تكريم اوائل طالبات مدرسه سوهاج الثانويه الصناعيه بنات والذى تم تنظيمه تحت وعنوان ( التعليم الفنى قاطره التنمية) بحضور المهندس أيمن شمس مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بسوهاج والاستاذ ماهر عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذيه بديوان المديريه وعلى عبد العال موجه عام الالكترونيات ممثلا عن التعليم الصناعى بالمديريه ونور الدين محمد مدير المدرسة وجميع الطالبات والعاملين بالمدرسة.

وخلال كلمته وجه بضرورة تقديم كافه أوجه الدعم لتطوير والاستفادة من مشروع رأس المال بالمدرسة ومهارات طالبات المدرسة الفنية كما وجه  الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمدرسة على مجهوداتهم المتميزة لتطوير منظومه العمل بالمدرسة والتى تأتى فى إطار فاعليات المبادرة  الرئاسيه ( بداية) كنقطه إنطلاق لتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظه سوهاج.

وفى إطار متابعته لانتظام العملية التعليمية بالمدرسه قام الدكتور محمد السيد بتفقد عدد من ورش التفصيل والتريكو والزخرفة  بالمدرسة اطمئن خلالها على مدى انتظام الطالبات فى التدريب العملى والنظرى على إستخدام احدث النظم التعليمية الحديثة فى التعلم الذاتى بهدف تحقيق أعلى مستوى من التحصيل والتفوق الدراسي لهم.

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