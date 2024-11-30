"سرايا القدس" تسقط مسيرات إسرائيلية خلال اشتباكات بالحي الشرقي لجنين بالضفة الغربية

عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ "حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين مشاهد لمسيرات إسرائيلية تستعمل لأغراض هجومية أسقطتها خلال اشتباكات بالحي الشرقي لمدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت "سرايا القدس" في بيان مقتضب أن المسيرات سيطرت عليها "كتيبة جنين".

هذا، واقتحمت القوات الإسرائيلية مساء الجمعة بلدة يعبد جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية إن الآليات الإسرائيلية اقتحمت البلدة وانتشرت في شوارعها وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين وسط اندلاع مواجهات.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة إذنا غرب الخليل بالضفة الغربية وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام وانتشر على الطرقات وفي محيط منازل الفلسطينيين في حي القرنعة ونصب حاجزا عسكريا في المنطقة واحتجز السيارات وفتشها.

إلى ذلك، أعلن نادي الأسير الفلسطيني يوم السبت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء الجمعة 16 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بينهم أسرى سابقون.

وذكر نادي الأسير أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات قلقيلية ونابلس والخليل وطولكرم والقدس ورافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المواطنين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل.

ولفت البيان إلى أن إجمالي حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين بلغت منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 11 ألفا و900 فلسطيني من الضفة والقدس.