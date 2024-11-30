وزير الشباب والرياضة يشهد نهائي دوري قري "حياة كريمة" لكرة القدم في البحيرة (فيديو وصور)

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، نهائي دوري قري حياه كريمة بمركز شباب جواد حسني بأبو حمص، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

أُقيمت المباراة النهائية بين فريقي مركزي شباب "الجرادات" و"بطورس" والتي انتهت بحصد فريق مركز شباب الجرادات للبطولة بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقاما بتسليم كأس البطولة وتوزيع الميداليات على فريق الجرادات الفائز بالبطولة والميداليات للفريق الثاني.

وقام الوفد بتفقد مركز شباب جواد حسني بأبو حمص، أحد مشروعات "حياة كريمة"، حيث تضم محافظة البحيرة 168 مركز شباب ضمن المبادرة الرئاسية، كما تفقدوا معرض المنتجات الحرفية اليدوية الذي نظمته إدارة تمكين الشباب، بالإضافة إلى المعرض الفني الذي ضم أعمال الرسم والتلوين التي أبدع فيها طلائع المركز ودورة تدريبية بعنوان "تنمية مهارات سفراء مشواري"، التي تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب في مختلف المجالات الحياتية والعملية.

وأشادت محافظ البحيرة بالتعاون المستمر بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة، الذي يهدف إلى تطوير المنشآت الرياضية، باعتبار أن الشباب هو أحد أهم المشاريع التي تستثمر فيها الدولة لصالح الوطن، مع توفير كل الدعم لتطوير المنظومة الرياضية وتأهيل الشباب وإعداد الأبطال.

و أعربت محافظ البحيرة عن سعادتها بتواجد وزير الشباب والرياضة لإطلاق عدد من الفعاليات بمركز شباب جواد حسني، تقديرًا لحجم المركز الذي تم تجهيزه بكافة الإمكانيات التي تساعد على إقامة الأنشطة.

كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن هذا يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير خدمات رياضية وترفيهية لكل مركز ومدينة، مشيره إلى التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الشباب والرياضة في جميع المجالات، سواء الرياضية أو التوعوية أو الثقافية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الحياة بالمناطق الريفية، مشددًا على التزام الدولة بتطوير مراكز الشباب ورفع كفاءة البنية التحتية الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية. كما أشار إلى استمرار دعم الوزارة لمراكز الشباب ووجه بإعادة تحسين أرضية ملعب مركز جواد حسني، بما يضمن استدامة الأنشطة الرياضية.

كما اشار إلى دعم الوزارة المستمر للشباب المصرى. وقدم الشكر لمحافظ البحيرة وللفريق الفائز في الدوري، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود والتنسيق المستمر بين الوزارة ومحافظة البحيرة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على تطوير مراكز الشباب، وتعزيز مهارات الشباب، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الهادفة إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري.

البحيرة

IMG-20241130-WA0050

IMG-20241130-WA0039

IMG-20241130-WA0029

IMG-20241130-WA0031

IMG-20241130-WA0044

IMG-20241130-WA0046

IMG-20241130-WA0027

IMG-20241130-WA0037

IMG-20241130-WA0048

IMG-20241130-WA0060

IMG-20241130-WA0052

IMG-20241130-WA0062

IMG-20241130-WA0054

IMG-20241130-WA0056