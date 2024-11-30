نائب محافظ سوهاج يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان

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نائب المحافظ
نائب المحافظ

شهد الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، عددًا من الفعاليات التي نظمتها مختلف القطاعات في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وشارك نائب المحافظ في فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع شباب yly، حيث تم التعريف بالمبادرة وأثرها الكبير على المجتمع في مختلف المجالات، كما شارك في زيارة معهد الأورام، رفقة شباب حملة "بشبابها" وقام بتوزيع الهدايا على الأطفال المرضى المقيمين في المعهد، متمنين لهم الشفاء العاجل.

إضافة إلى ذلك، حضر نائب المحافظ الحفل الذي نظمته جمعية تحفيظ القرآن الكريم بقرية الصلعا بمركز سوهاج، لتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء القرية، كما التقى بمكتبه أعضاء مجلس إدارة الجمعية الإقليمية للتنمية والمشروعات برئاسة الدكتور نشأت العريس، على هامش حصول الجمعية على تمويل بقيمة 150 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتمويل المشروعات الصغيرة في المحافظة.

وخلال مشاركته في هذه الفعاليات، نقل نائب المحافظ تحيات السيد المحافظ لجميع الحضور، مؤكدًا على أهمية المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين حياة المواطن المصري في جميع المجالات، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية.

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