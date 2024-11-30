لتحقيق نسب مشاهدة..حبس طالب لقيادته دراجة نارية دون لوحات في الجيزة

حوادث
ارشفية
ارشفية

أمرت النيابة العامة، بحبس طالب لاتهامه بنشر مقطع فيديو لدراجة نارية "دون لوحات معدنية" في الجيزة

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع طالب لاتهامه بنشر مقطع فيديو لدراجة نارية "دون لوحات معدنية" مصحوب بعبارات تشير إلى اعتياده ذلك بالجيزة.

ضبط طالب

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو لدراجة نارية "دون لوحات معدنية" مصحوب بعبارات تشير إلى اعتياده ذلك بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو المُشار إليه وناشر المقطع (طالب – مقيم بالجيزة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لرغبته فى تحقيق نسب مشاهدة عالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الدراجة النارية وقائدها.

الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية التواصل الاجتماعي تباشر النيابة العامة دراجة نارية بدون لوحات

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