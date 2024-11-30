أنشيلوتي يطمئن جماهير ريال مدريد قبل مواجهة خيتافي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسباني ريال مدريد لمواجهة فريق خيتافي غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

أنشيلوتي يطمئن جماهير ريال مدريد

وتحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي "المدير الفني لفريق ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة قائلًا: "أزف لكم خبرًا سعيدا سيعود رودريغو غدًا، وسيلعب تشواميني في المباراة التالية أمام أتلتيك بيلباو، وسنستعيد جهود إدواردو كامافينجا قريبًا. بالنسبة لدافيد ألابًا فوضعه جيد جدًا، وسيعود قريبًا ايضًا".

وعن منافسه خيتافي غدًا علق: "هم يدافعون بصورة جيدة للغاية. مباراتنا الموسم الماضي كانت متطلبة جدًا، لكننا فزنا في النهاية. سنحاول بكل الطرق للهجوم بصورة جيدة، يجب أن نستحوذ على الكرة، ونقدم مردودًا طيبًا".

وأشار المدرب الإيطالي بأن ما يعاني منه ريال مدريد هذا الموسم لا يرتبط فقط بمردود لاعب بعينه، وإنما تخص منظومة لعب الفريق بشكل عام.

وبسؤاله عن احتمالية ضم ريال مدريد لاعبين جدد الانتقالات الشتوية، أجاب أنشيلوتي: "أعتقد أن التفكير حاليًا في التوقيع مع لاعبين مضيعة للوقت. لدينا شهر للتفكير في الأمر.. يجب أن نقيم كل الأشياء التي تمثل أولوية بالنسبة إلينا".

ويمتلك المرينجي 30 نقطة من 13 مواجهة ويتواجد في المركز الثاني، بينما يتواجد خيتافي في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطه.