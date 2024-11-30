بيعبر الطريق.. تفاصيل مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره في العجوزة

باشرت نيابة الجيزة، التحقيق في مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره في العجوزة.

كان يعبر الطريق

وكشفت التحقيقات، أن الشخص أثناء عبوره الطريق، اصطدمت به سيارة يقودها شاب، مما أسفر عن إصابته.

بلاغ بمصرع شخص

تلقي قسم شرطة العجوزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصادمة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أنه خلال محاولة شخص عبور الطريق اصطدمت به سيارة ونتج عن الحادث إصابته.

وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.