إعلام: الدول الأوروبية تزود مواطنيها بتعليمات في حالات الطوارئ والحرب

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن دول البلطيق وأوروبا الشمالية بدأت في تقديم تعليمات للمواطنين في حالة الطوارئ أو الحرب.

وكتبت صحيفة "ذا كونفرسيشن": "قامت دول البلطيق - إستونيا ولاتفيا وليتوانيا - بتحديث المعلومات العامة بانتظام بنصائح مماثلة على مدى العقد الماضي. وفي هذا العام، قامت الدنمارك والنرويج بتحديث توصياتهما بشأن الاستعداد لحالات الطوارئ".

وذكرت الصحيفة في مقال أن "السويد تستعد للحرب والتعتيم الكامل من خلال توزيع المنشورات الورقية"، وأضافت أن "المعلومات التي يتم تقديمها في الدنمارك لا تتعلق مباشرة بالحرب، ولكنها تتعلق بأزمات أخرى محتملة، بما في ذلك الكوارث الجوية القاسية والهجمات السيبرانية".

وأشارت "ذا كونفرسيشن" إلى أن "المجالس المحلية تقوم بإعداد المواطنين للبقاء على قيد الحياة لمدة ثلاثة أيام دون كهرباء، كما تقدم لهم التعليمات حول تخزين المياه والأغذية المعلبة".

وكما ذكرت صحيفة "هلسينغين سانومات" الفنلندية نقلا عن مديرة العلاقات العامة بوزارة الداخلية الفنلندية إريكا كويستينن، فإن السلطات الفنلندية والسويدية ستقوم بتوزيع تعليمات على مواطنيها حول الاستعداد لحالات الحرب والطوارئ.

وسيتم إطلاق موقع معلوماتي للمواطنين الفنلنديين يحتوي على بيانات من مصادر مختلفة مع شرح تفصيلي للإجراءات اللازمة في حالة اندلاع الحرب، وفي السويد سوف يقومون بتوزيع كتيبات ورقية حول نفس الموضوع.