مع طرحها.. أعرف سعر طرح شريحة إي سيم esim

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سعر طرح شريحة إي
سعر طرح شريحة إي سيم esim

بعد إعلان شركة المصرية للاتصالات،  عن طرح شرائح الاتصالات إي سيم esim الإلكترونية المدمجة، التي تعد بديلًا متطورًا عن الشريحة التقليدية، وتوفر سهولة الاستخدام وتدعم الأجهزة الذكية الحديثة، يتساءل الكثير عن سعرها ومن خلال المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة

سعر طرح شريحة إي سيم esim

وكشفت الشركة المصرية للاتصالات، أنه من المقرر أن يتم طرح شريحة إي سيم esim في فروع شركات الاتصالات بداية من يوم الأحد المقبل من شهر ديسمبر المقبل لعملاء خدمات الاتصالات، حيث سيتم توفير الشريحة بجميع فروع شركات المحمول بكافة المحافظات.

وبالنسبة لسعر شريحة  إي سيم esim، فمن المقرر أن يتم طرحها بـ ـ 270 جنيه مشيرة إلى أن سعر الشريحة سيزيد بقيمة 50 جنيه للعميل المحول من شبكة أخرى لتكون بـ 320 جنيه، مشيرا إلى أنه يتطب لتشغيل الشريحة هاتف آيفون أو أن يكون جهاز الهاتف المحمول بنظام اندرويد يدعم تشغيلها.
 

ما هي الشريحة الإلكترونية eSIM وأبرز مميزاتها

والشريحة الإلكترونية إي سيم esim، هي تقنية رقمية تتيح للمستخدم تفعيل خدمات الاتصالات دون الحاجة إلى استخدام شريحة تقليدية قابلة للإزالة، بدلًا من ذلك، تأتي الشريحة مدمجة داخل الجهاز، ويتم تفعيلها من خلال مسح رمز QR، ومن أبرز مميزات الشريحة ما يلي:

  • تتيح الشريحة التبديل بين الشبكات بكل سهولة، حيث يمكن تغير شبكة الاتصال أو الباقة دون الحاجة إلى استبدال الشريحة بشكل يدوي.
  • تتميز الشريحة الإلكترونية الجديدة كونها مدمجة في الهاتف مما يقلل من مخاطر فقدان الشريحة أو تلفها.
  • معظم الهواتف الذكية المنتجة حديث تدعم شريحة إي سيم esim مثل أجهزة الآيفون وأجهزة الإندرويد الحديثة.
  • تساعد الشريحة الجديدة على تصغير حجم الأجهزة الذكية وتحسين تصميماتها الداخلية، حيث توفر مساحة الشريحة البلاستيكية في الأجهزة العادية.
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