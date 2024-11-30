ميناء دمياط يتداول 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 10 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن المتداولة في الميناء إلى 37 سفينة.

 

وأوضحت الهيئة في بيانها الصادر اليوم السبت أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 26،047 طنًا، تضمنت: 6،870 طنًا من اليوريا، و1،197 طنًا من الحديد، و2،000 طن من المولاس، و7،330 طنًا من الكلينكر، و8،650 طنًا من بضائع متنوعة.

 

أما حركة الواردات من البضائع العامة فقد بلغت 44،182 طنًا، شملت: 1،800 طن من العدس، و6،170 طنًا من الحديد، و800 طن من الخردة، و35،133 طنًا من الذرة، إضافة إلى 822 رأس ماشية (عجول تسمين) بوزن إجمالي بلغ 279 طنًا.

 

كما أشارت الهيئة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال التابعة للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 131،588 طنًا، فيما وصل رصيد القطاع الخاص إلى 167،360 طنًا.


 

وأضافت الهيئة أن الميناء شهد مغادرة قطارين محملين بـ 2،860 طنًا من القمح باتجاه صوامع القليوبية وشبرا، بالإضافة إلى وصول 3 قطارات أخرى تحمل 75 حاوية سعة 40 قدمًا قادمة من الإسكندرية. وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3،209 حركة.

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